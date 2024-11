Inter-news.it - Correa può partire dall’Inter a gennaio? Facciamo chiarezza

Joaquinè uno dei calciatori che potrebbero dire addio all’Inter nella finestra invernale di calciomercato. Il Torino è sulle sue tracce, ma nulla è al momento stato dibattuto tra le parti.IL PUNTO – Joaquin, attaccante dell’Inter, è sul taccuino del Torino per un possibile investimento a. I granata, chiamati a sostituire il punto di riferimento del proprio fronte offensivo Duvan Zapata, sono intenzionati a puntare su un calciatore esperto che possa prendere la guida del proprio reparto avanzato., in tal senso, è uno dei nomi sondati dal club di Urbano Cairo per provare a contenere gli effetti negativi derivanti dall’assenza del colombiano fino al termine della stagione.verso l’addio? L’Inter spera in una cosaLO SCENARIO – Se addio asarà, allora la speranza dell’Inter è di ottenere un conguaglio economico conforme alle proprie aspettative.