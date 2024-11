Ilrestodelcarlino.it - Bus e ipovedenti, quanti disagi: "Non fanno salire i cani guida. E i sintetizzatori vocali dove sono?"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Viaggiare sui mezzi pubblici, soprattutto sugli autobus, pare sia diventato molto complicato per le persone cieche e. Lo sostiene Marco Lijoi, consigliere e vice presidente provinciale dell’Uici, associazione italiana ciechi e, viste le lamentele che arrivano da parte di diversi associati che trovano particolari difficoltà quando si tratta di prendere l’autobus: "Ci hanno detto che alcuni autisti non li hanno fattiperché il loro canesecondo loro non potrebbea bordo, mentre ciuna legge e un regolamento chiarissimi che sostengono il contrario. Altri – continua – ci hanno detto che nonstati fattiperché non avevano alzato la mano all’arrivo del mezzo; ma come avrebbero fatto vista la loro condizione visiva? Assurdo poi l’episodio di quella persona che, all’apertura delle porte, ha chiesto al conducente: ‘Scusi che linea è questa?’ sentendosi rispondere ‘Guardi che c’è scritto’.