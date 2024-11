Lanazione.it - "Aggressioni ai medici. In tre anni cresciute. Le donne nel mirino"

Leggi su Lanazione.it

FIRENZE "In treviolenzedel 30%, vittime oltre il 50% del personale toscano, ed il 59% sono". A dirlo è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine deidi Firenze, in occasione della presentazione, durante il convegno di ieri all’Auditorium dell’ospedale di Ponte a Niccheri, del report “Violenza nella professione medica”. ricerca commissionata dall’Ordine. Dati raccolti grazie al questionario anonimo inviato a tutti gli Iscritti all’Ordine dei, Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. 1697 le risposte arrivate. "Dal 2020 al 2023 si è registrata un’escalation diverbali o fisiche al personale medico e sanitario della Toscana: oltre mille nei primi sei mesi dello scorso anno. Il 13% delle violenze si è verificato in ambito psichiatrico e l’11% nei pronto soccorso – dichiara il presidente Dattolo -.