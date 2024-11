Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 18:30

DEL 16 NOVEMBREORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDINUOVI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA NEI PRESSI DELLA NOMENTANA CI SONO CODE A PARTIRE DAL BIVIO PER SETTEBAGNI;SI E’ CONCLUSO, INVECE, L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA, PERMANGONO RESIDUI RALLENTAMENTI A PARTIRE DALLO SVINCOLO PER VIA ARDEATINA;INCIDENTE SEGNALATO ANCHE SULLA PONTINA, TRA IL BIVIO PER VIA LAURENTINA E POMEZIA VERSO, RACCOMANDIAMO LA DOVUTA PRUDENZA;IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ TORNATO REGOLARE, LIMITATO IN PRECEDENZA A PONTE CASILINO PER UNA MANIFESTAZIONE DA POCO CONCLUSA.