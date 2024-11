Gaeta.it - Udinese Calcio in prima linea nella sostenibilità: la storica partecipazione alla Cop29 di Baku

L'si distingue come uno dei protagonistilotta contro il cambiamento climatico. Mentre la crisi ambientale si intensifica, la società friulana ha deciso di partecipare attivamentedi, un'importante conferenza mondiale promossa dall'Eca, la quale affronta le questioni legate alle emissioni di gas serra. Questo evento segna una pietra miliarestoria del, poiché rappresenta lavolta che un club calcistico si impegna ufficialmente in un forum di tale rilevanza.Un passo verso un futuro sostenibileL'è uno dei sette club selezionati a livello globale per partecipare a questo evento cruciale, insieme a nomi illustri come Atletico Madrid, Real Betis, Liverpool, Porto, Qarabag FK e Tottenham Hotspur. Questa selezione non è avvenuta per caso; il club friulano è stato riconosciuto per il suo impegno continuo in iniziative sociali e ambientali.