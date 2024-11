Lanazione.it - Troise lavora su centrocampo e difesa. L’Arezzo cerca la formazione giusta

a due o a tre, chi schierare in attacco o con quali uomini comporre la linea difensiva. Il tecnico amarantosi è portato dietro questi interrogativi, tra gli altri, per affrontare la capolista Pescara, che arriva al Comunale forte di un ruolino che recita dieci vittorie, due pareggi e una sola sconfitta. Più ancora che altre voltedovrà saper leggere i momenti della partita edovrà indovinare l’abito tattico con cui schierare i suoi. Se laa quattro sembra una prerogativa pressoché certa, il resto dell’undici titolare è quantomai incerto. Tre, principalmente, i nodi da sciogliere: quale compagno di reparto affiancare a Chiosa al centro della retroguardia; quali e quanti centrocampisti schierare; dove collocare Guccione e, di conseguenza, come disegnare il reparto offensivo.