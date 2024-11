Ilrestodelcarlino.it - Telecamere con vista sul lungomare di Raffa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Arrivano quindicidi videosorveglianza sulella Carrà’ e in zona Cagnona. L’annuncio dell’amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha varato anche un corso di autodifesa - improntato alle arti marziali - per le donne. Nessun riferimento diretto ai recenti episodi di criminalità – dal raid con aggressione al Circolo di Bellaria Monte al pestaggio di un uomo che era intervenuto a soccorrere una persona che si era finta ferita – ma il Comune annuncia nuove misure che puntano a migliorare la tutela e la sicurezza di tutti i cittadini . "Lungo la fascia turistica di Bellaria – sottolinea il sindaco Filippo Giorgetti – , ed in particolare sul nuovoCarrà ed in piazza Marcianò, procede l’installazione di quindici nuovedi videosorveglianza, tutte multidirezionali e a triplica ottica, con fine lavori pretra la fine di quest’anno e l’inizio del 2025: un’implementazione fondamentale, sotto il profilo della vivibilità e della sicurezza di circa un chilometro e mezzo di passeggiata, waterfront completamente rigenerato negli ultimi anni e appunto intitolato all’indimenticataella Carrà".