Lapresse.it - Separazione carriere, Santalucia: “Riforma a nome Falcone? Ingiusto e di cattivo gusto”

Leggi su Lapresse.it

“Lanon è di Giovanni, per un fatto evidente.è venuto a mancare nel ’92, lamatura in tutt’altro contesto. Non c’è bisogno di cercare paternità che non può avere. Laappartiene ad altri. Credo non sia giusto e non sia di buontirare in campo ildi Giovanni“. Così il presidente di ANM, Giuseppe, a margine del Comitato direttivo centrale dell’Associazione nazionale magistrati a Roma, risponde a chi definisce come ‘’ la proposta didelledi magistrati inquirenti e giudicanti. In merito all’ipotesi che il quesito referendario possa essere “Siete contenti di com’è oggi la magistratura?”,risponde: “È una domanda che chiama un referendum non sulladelle, ma una sorta di referendum sul gradimento della magistratura, il gradimento del servizio giustizia quindi.