Ribollita, peposo e altre ricette

L’olio extravergine di Bagno a Ripoli sarà protagonista anche dei piatti che i partecipanti possono degustare nell’Area Food. A Primolio 2024 farà il suo esordio la Compagnia dell’Olio, punto ristoro al quale lavorano fianco a fianco in una specialissima brigata le realtà gastronomiche locali: il Ristorante Al 588-Borgo Vicelli (Giulia Franco & Andrea Perini), Osteria Stacciaburatta (Bianca Maria Meli), Gelateria Vitali (Francesco Mugellini), in collaborazione con Alimentari Innocenti e la Dispensa di Fernardo di Villamagna. Porteranno in tavola un menù creativo con l’olio evo come protagonista assoluto. Si mantiene anche la tradizione toscana con Siaf, la società di ristorazione che prepara i pranzi nelle mense scolastiche per cinquemila bambini dei Comuni di Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Scarperia e San Piero.