Ilfattoquotidiano.it - Monica Guerritore: “Con Giancarlo Giannini avevo una relazione clandestina. Delon ci copriva. Le scene di nudo? Mio marito continua a non guardarle”

“Inganno e lein cui sembra che io perda la testa? Mioimperterrito a non guardarlo”.nelle ultime settimane è sulla bocca di tutti, o quantomeno di molti. Tutti quelli che hanno visto (o anche solo sentito parlare) di Inganno, la serie Netflix di cui è protagonista e nella quale interpreta Gabriella, una sessantenne che intreccia unacon Elio, un ragazzo decisamente aitante, spregiudicato e molto più giovane di lei.Ledi sesso abbondano, le critiche pure e lei le respinge al mittente in una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove pure Aldo Grasso l’aveva stroncata. “Io attribuisco questi giudizi a un’incapacità di recensire qualcosa che non hanno visto arrivare, su cui non trovano parole”, risponde l’attrice che ha da poco festeggiato i 50 anni di carriera.