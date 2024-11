Ilgiorno.it - L’ultimo saluto a Licia Pinelli. Pugni chiusi, ballate e ricordi: "Sei stata la nostra roccia"

"Quella sera a Milano era caldo ma che caldo, che caldo faceva. “Brigadiere, apra un po’ la finestra“, ad un trattocascò.". La “Ballata del“ ha aperto la cerimonia laica perRognini, che lunedì si è spenta all’età di 96 anni, dopo aver speso metà della sua vita per "difendere la memoria del marito" e per la verità sulla morte del ferroviere anarchico, fermato ingiustamente per la strage neofascista di piazza Fontana e precipitato da una finestra al quarto piano della Questura di Milano, dove era in corso il suo interrogatorio, in circostanze mai chiarite. Sul feretro due cioccolatini, quelli cheoffriva assieme al caffè a chi andava a trovarla nella sua casa, una corona di fiori con la scritta “Palestina“ sul fiocco. Poi la stessa bandiera nera, con in rosso la “A“ simbolo dell’anarchia, che fu esposta sulla bara di Pinoquando furono celebrati i funerali, il 20 dicembre 1969, della "diciottesima vittima della strage di piazza Fontana".