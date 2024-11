Scuolalink.it - Insegnante aggredita a Castellammare di Stabia: un atto di brutalità a scuola

Un grave episodio di aggressività si è verificato in unadidi, in provincia di Napoli, dove unè stato aggredito da un gruppo di persone, tra cui genitori e familiari di alcuni alunni minorenni. L’incidente è avvenuto all’interno dell’istituto scolastico e ha richiesto l’intervento dei Carabinieri per ristabilire l’ordine. La vicenda ha sollevato grande preoccupazione, non solo per la violenza che ha coinvolto una docente, ma anche per le gravi conseguenze fisiche subite dalla vittima e dal padre che ha cercato di difenderla. Aggressione all’: la dinamica dell’attacco Secondo le prime ricostruzioni, una trentina di persone, tra cui genitori e familiari degli alunni, hanno firruzione nella, accusando la docente di aver avuto comportamenti ritenuti non convenzionali nei confronti dei bambini.