Liberoquotidiano.it - Influenza, "370mila casi in una settimana": quando sarà il picco, le previsioni fanno paura

L'e le sindromi respiratorie stagionali hanno già messo a letto oltre 1,3 milioni di italiani, connuoviregistrati solo nell'ultima. Un avvio molto intenso che conferma leiniziali. "Di sicuro la stagione sta iniziando in modo abbastanza intenso, come già le primefacevano pensare. Si conferma la circolazione di un mix di virus", spiega il virologo Fabrizio Pregliasco all'Adnkronos Salute. Il cocktail di patogeni in circolazione comprende virusli, il Covid-19 e il virus respiratorio sinciziale (RSV). Siamo solo agli inizi, ma con il freddo ormai arrivato, Pregliasco prevede che "ilarriverà presumibilmente a cavallo delle festività natalizie", come di consueto. Insomma, una discreta 'gufata' sulle vacanze di Natale. Complessivamente, si stima che questa stagionele 2024-25 colpirà circa 15 milioni di italiani.