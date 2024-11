Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra necessarie entrate e probabili uscite

Ilè alle prese con questioni di mercato più o meno urgenti. Serve a Gennaio un difensore che possa essere la valida alternativa al titolarissimo Buongiorno. Il rinnovo di Kvaratskhelia, poi, non è più rinviabile dato anche l’assalto del Barcellona al georgiano., le possibilità in difesaNon solo Jaka Bijol e Jakub Kiwior, secondo il Corriere del Mezzogiorno ilstarebbe pensando anche a Jonathan Tah, difensore del Bayer Leverkusen: “Nelle ultime ore è tornato in auge il nome del tedesco Jonathan Tah, centrale di difesa del Bayer Leverkusen. Il gigante tedesco di origini ivoriane, può liberarsi a parametro zero il prossimo anno, avendo un contratto in scadenza a giugno 2025. Di fronte a una offerta intorno ai 10 milioni di euro potrebbe partire a titolo definitivo già a gennaio.