Lanazione.it - Boato nella notte: bancomat esploso in piazza a Compiobbi

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 16 novembre 2024 –. Unintorno poco prima delle 2,30 ha squarciato il silenzio della centralissimaMazzini, riempitasi in poco tempo di fumo, polvere e detriti. Anche un’auto parcheggiata nei paraggi è stata danneggiata dall’esplosione. Sul posto in poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Pontassieve che hanno messo in sicurezza gli infissi e la porta d'ingresso. Sul posto anche i carabinieri.