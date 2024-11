A scuola con gli Spada, ricordi di un’insegnante

Leggi su Ilfaroonline.it

Nel 2018 la Direzione Distrettuale Antimafia sferra un colpo durissimo agli. Con l’operazione Eclisse vengono arrestati 31 esponenti del clan. Poi i processi di primo e secondo grado contro 17 imputati. E’ l’inizio della fine – almeno sulla carta – dell’impero della mafia a Ostia, il loro regno.Da allora i vari componenti dei clan più temuti sul territorio – oltre agli, i Casamonica, i Di Silvio e i Fasciani – perdono il loro potere e molte delle loro “postazioni” tra Lido Nord e Lido Centro e migrano a Ostia Nuova, che diventa il loro feudo occupando appartamenti ma soprattutto garage. Una settantina in tutto di box garages utilizzati come basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, armi e ingenti quantitativi di droga.A ricordarci la storia ben nota ormai a tutti è un’ insegnante di un istituto superiore del Litorale romano proveniente proprio dalla media Parini, ladove molti dei figli dei suddetti clan erano iscritti.