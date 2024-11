Metropolitanmagazine.it - Ultimo giorno del Cosmoprof Asia: registrati oltre 80mila visitatori

Oggi 15 novembre è l’del. L’evento B2B si è svolto all’Hong Kong Convention & Exhibition Centre, ed è la parte di manifestazione beauty della regione dell’-Pacific, organizzato da BolognaFiere e Informa Markets. 2.500 espositori provenienti da 47 paesi e regioni, l’89% dei quali da fuori Hong Kong, e80 mila operatori in totale: questi i numeri dell’evento. E non solo: erano presenti 18 country pavilion da Australia, California, Cina, Corea, Francia, Germania. Ancora, Giappone, Hong Kong, Italia, Malesia, Regione di Taiwan, Singapore, Spagna, Sudafrica, Svizzera, Thailandia, Turchia e Stati Uniti.Tutti i numeri del: un vero e proprio successoIn, nonostante la crisi che ha colpito praticamente tutti i settori (e in particolare quello della moda e del lusso), il segmento skincare è quello più performante, con un valore di circa 80,9 miliardi di dollari.