Tvzap.it - Tremendo incendio in un ospizio: morti diversi anziani

Social.in un. Un terribileè divampato all'interno di una residenza per, causando la morte di dieci persone e lasciando un ferito in condizioni critiche. Secondo quanto riferito dalla Forze dell'Ordine, giunte sul luogo del disastro, le fiamme si sarebbero propagate rapidamente all'interno della struttura. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. Saragozza,in une feriti.