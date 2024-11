Universalmovies.it - Tomb Raider | Sophie Turner in lizza per la serie tv live action di Amazon

L’attriceè inper ottenere l’iconico ruolo di Lara Croft nellatv inin arrivo su Prime Video.Deadline quest’oggi ha riferito che laè entrata in trattative per il ruolo da protagonista dopo aver passato tutti i provini il mese scorso., ovviamente, si è rifiutata di commentare la notizia, ma per la famosa fonte le trattative sarebbero reali e ben avanzate. Sedovesse chiudere le trattative, sarebbe la terza attrice ad interpretare la celebre eroina Lara Croft, le altre due sono state Angelina Jolie e Alicia Vikander.Latv è stata ufficiata daMGM Studios nel mese di maggio 2024 (qui il nostro articolo); la vincitrice di un Emmy “Phoebe Waller-Bridge” è stata scelta per sviluppare latv, con Jennifer Salke, CEO di, che ha definito la visione della Waller-Bridge “epica”.