Tpi.it - Taranto, donna uccisa a coltellate dal figlio: suo marito era morto in un incidente sul lavoro

A Leporano, in provincia di, unadi 73 anni, Silvana La Rocca, è stata trovata morta in una pozza di sangue nel giardino della sua casa, non lontano dalla strada litoranea. Sul suo corpo sono state trovate diverse ferite, per cui si ipotizza che lasia stata.Secondo quanto riferisce La Gazzetta del Mezzogiorno, i Carabinieri hanno fermato undella vittima, che messo alle strette avrebbe confessato l’omicidio. L’avrebbe accoltellata dopo una lite e poi si sarebbe dato alla fuga.Era stato un altroa dare l’allarme nella serata di ieri, giovedì 14 novembre, dicendo di non avere notizie della madre dal mattino.Ex insegnante in pensione, Silvana La Rocca viveva da sola. Suo, operaio all’Ilva di, eranel 2022 in unsul