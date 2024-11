Quotidiano.net - Tajani, 'è cruciale che parta subito la Commissione Ue'

"Per il bene dell'Europa èfare in modo cheimmediatamente la nuova: fermarla sarebbe un errore molto grande. Fitto non è un estremista, è un democristiano, fermare tutto, perchè non abbia la vicepresidenza, in quanto membro di Ecr, è frutto della ideologia. La posizione dei socialisti non è contro il governo o contro l'Italia, ma contro l'Europa. Anche Mattarella ha detto ieri che è importante avere Fitto vicepresidente. Weber poi non vuole l'allargamento della maggioranza". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, dopo aver incontrato il presidente dell'eurogruppo Ppe, Manfred Weber.