Riscaldamento oggi accensione in molte città del Centro-Sud | quali sono le regole

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Il freddo è arrivato in tutta Italia e anche nelle ultimerimaste con i termosifoni spenti, arriva l’ok ad accendere il. Da, venerdì 15 novembre, case più calde da Roma fino a Taranto, mentre la Sicilia dovrà aspettare ancora due settimane. Secondo l’ordinanza del sindaco Gualtieri a Roma gli impianti potranno essere attivati dale fino al 7 aprile 2025. Potranno restare accesi per un massimo di 11 ore giornaliere, comprese tra le ore 5 e le ore 23. L’ordinanza numero 124 del 30 ottobre, che stabilisce la riduzione di 1°c rispetto ai limiti indicati nel dpr n. 74/2013, dispone che la temperatura massima negli edifici per attività industriali, artigianali e simili sia di 17°c (+2°c di tolleranza), e di 19°c (+2°c di tolleranza) per tutti gli altri edifici.