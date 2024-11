Gaeta.it - Rapina nella villa di un imprenditore sul Carso: una coppia anziana immobilizzata dai ladri

Facebook WhatsAppTwitter Unaha scosso la quiete di Banne, località sultriestino, dove un notoè stato vittima di un violento assalto notturno. L’episodio, avvenuto tra mercoledì e giovedì, ha messo in luce la vulnerabilità anche di chi vive in ambienti considerati sicuri. I dettagli della vicenda sono emersi dalle indagini della Squadra mobile, chiamata a fare luce su quanto accaduto.L’irruzione e l’assalto ai coniuginotte dell’attacco, i malviventi si sono infiltratisenza destare sospetti. Secondo i primi rapporti, isono riusciti a penetrare all’interno della proprietà tranquillamente, probabilmente approfittando del sonno dei coniugi settantenni. Verso mezzanotte, la situazione è degenerata. Itori hanno bloccato la, ordinando loro di non opporre resistenza.