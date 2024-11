Ilrestodelcarlino.it - Rapina fuori da scuola: "Minacce col coltello poi sputi addosso"

Li accerchiano e chiedono loro soldi, con tanto di coltellino puntato. Se non hanno nulla o si rifiutano, iniziano a picchiarli con violenza. E’ allarme criminalità all’esterno delle scuole modenesi. Giovanissimi cheno e pestano altri giovanissimi e tutto per qualche spicciolo. Le scorse settimane alcune mamme avevano lanciato l’allarme. Ora a parlare è un papà, dopo quanto accaduto mercoledì, poco dopo le 13 davanti al Polo Leonardo, ovvero agli istituti Selmi e Corni. Infatti un 14enne è stato avvicinato da due coetanei che, dopo avergli puntato un coltellino, lo hanno minacciato chiedendogli denaro. Lo studente, appena uscito da, ha fatto presente di non aver nulla con sè. A quel punto i due si sarebbero avvicinati ad altre vittime, convincendole a tirareil denaro.