Ilgiorno.it - Più autonomi con la comunità energetica

Leggi su Ilgiorno.it

La data è quella del 9 dicembre e segnerà un momento importante, in un certo senso storico, se lo si guarda dal punto di vista della sostenibilità e della transizione. "Dopo un percorso di pianificazione e progettazione durato due anni, siamo arrivati alla creazione della Cer, larinnovabile nell’ambito dellamontana di Sondrio che coinvolge tutti i Comuni del mandamento e il capoluogo – spiega il presidente della Cm del Sondriese Tiziano Maffezzini – Il 9 dicembre davanti al notaio la Cer nascerà ufficialmente come "associazione riconosciuta". Cittadini e istituzioni, piccole e medie imprese ed enti del terzo settore da quella data saranno incentivati per realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare il fotovoltaico".