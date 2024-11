Quotidiano.net - Mutui under 30, spunta agevolazione “solo per coppie che pensano di sposarsi”

Roma - Riservare la corsia preferenziale per isulla prima casaalle "giovani30" chedi. E' questo, in sintesi, il contenuto dell'emendamento alla Legge di Bilancio a firma dei deputati di Forza Italia Roberto Pella e Francesco Cannizzaro, che in queste ore sta facendo più discutere. La norma Ad oggi la garanzia copre fino all'80% della quota capitale del mutuo ed è riconosciuta a tutti gli36, alle giovaniunite anche more uxorio da almeno due anni, alle famiglie con ungenitore e figli minorenni. La legge di Bilancio 2024 ha poi esteso la misura anche ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un Isee non superiore a 40 mila euro. Ora la proposta di modifica, come detto, chiede invece di riservare la corsia preferenzialealle "giovani30" chedi