Mattarella non affidarsi al web come fosse il medico di fiducia

"C'è una percentuale non irrisoria di persone che pensa che la terra sia piatta o c'è un grande allarme tra i medici e nel mondo della sanità, per il ritorno di alcune malattie che sembravano debellate. Alla vostra età avevo compagni che si ammalavano di poliomelite, che è scomparsa grazie alla vaccinazione, o c'era il morbillo che era una minaccia ed è scomparsa, ma ora comincia a riaffiorare perché siamo al di sotto della vaccinazione necessaria. Allora bisogna evitare il rischio dial webildi. Lo vediamo anche in questi giorni con conseguenze drammatiche". L'ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, rispondendo alla domanda di uno studente alla cerimonia per i 25 anni dell'Osservatorio permanente giovani-editori. Il capo dello Stato ha poi affrontato un altro punto: quello dell'eccessivo attaccamento dei giovani ai cellulari.