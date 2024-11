Ilrestodelcarlino.it - Lucio Dalla, la sua ‘Sera dei miracoli’ rivive a X Factor con Mimì

Bologna, 15 novembre 2024 - "La sera dei miracoli", eterno capolavoro, difficilissimo da eseguire. MaCaruso, l'altra sera a X, ci ha regalato un'esecuzione magistrale. Per la prima volta ha cantato un brano in italiano, è stato il suo 'coach' Manuel Agnelli ad assegnarglielo. Sempre lui ha scosso la testa in segno di approvazione mentre la rarissima voce della cantante, 17enne, cresceva sul ritornello composto da. La quarta puntata Manuel Agnelli al quarto live show ha assegnato per la prima volta aun brano italiano: con l’eterna “La sera dei miracoli” di, è riuscita a trasportare il pubblico nel suo emozionante, nuovo universo. E, per l'occasione, la luna è scesa sul palco di Xilluminando la scenografia e accompagnando il raro talento.