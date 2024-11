Gaeta.it - Ladispoli: incontro del PD per iscritti e simpatizzanti in Via Odescalchi

Facebook WhatsAppTwitter Il Partito Democratico diha programmato unaperto a tutti glie ai. Questo appuntamento, fissato per il 15 novembre alle ore 18:30, rappresenta un’importante occasione per discutere le attuali questioni politiche e raccogliere proposte e istanze da presentare in seno al Consiglio Comunale.Dettagli dell’L’si terrà presso la sede del Partito Democratico, situata in Vian.57. Questo evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla vita politica della città e contribuire a delineare le strategie future del partito. L’sarà gestito dai membri del Circolo PD“Luciano Colibazzi”, che hanno invitato a portare idee e suggerimenti. La partecipazione è un modo per mostrare interesse e coinvolgimento nei temi locali.