Il capo delle bestie di Satana fa l'attore in carcere: la vita di Nicola Sapone a 20 anni dagli omicidi

MILANO – Lo sguardo concentrato a scrutare l’orizzonte. Maglietta nera. Pochi secondi e sparisce tra l’erba alta. Come i suoi compagni. Tra gli attori del film “Il pianto degli eroi - L’Iliade e le Troiane neldi Bollate“ c’è anche lui:. Il nome compare, tra gli altri, sulla locandina e nei titoli di coda., 47enne, che è stato ritenuto “ildi, sta scontando a Bollate un doppio ergastolo per l’o di Fabio Tollis e Chiara Marino e per quello di Mariangela Pezzotta. Dal giorno dell’arresto – la sentenza è del 2006 – non ha smesso di dirsi innocente. Entrato incon la quinta elementare, si è diplomato in ragioneria e laureato in filosofia. Il percorso di recupero continua con la cultura. Ora, con la recitazione: veste i pdi Agamennone,degli Achei, nella guerra di Troia.