Iberia avvia le rotte transoceaniche con il nuovo Airbus A321XLR

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente segnato una tappa fondamentale nella sua storia operativa con il primo volo commerciale lungo raggio del, decollando da Madrid verso Boston. Questa innovativa aeromobile rappresenta non solo un balzo verso un maggiore comfort di viaggio, ma anche una significativa riduzione dei costi operativi grazie alla sua efficienza nei consumi.si posiziona come leader nel settore aereoCon la messa in servizio delha stabilito un precedente nel panorama aereo globale, diventando la prima compagnia aerea a gestirecon un narrowbody. Questi aeromobili hanno un’autonomia che si estende fino a 7.500 chilometri, permettendo alla compagnia di offrire collegamenti tra Europa e Stati Uniti in modo più sostenibile e competitivo rispetto ai tradizionali aeromobili widebody.