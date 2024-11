Ilgiorno.it - I giovani e il terrorismo. Pochi hanno le idee chiare su chi fossero i mandanti

Diapositive di una generazione: paura di non riuscire a realizzarsi, di non trovar lavoro, molta fiducia in famiglia e associazioni di volontariato ma non nella chiesa e nella politica, memoria della storia che si affievolisce. Un quadro ricco di spuntiinteressanti quello che arriva dall’indagine “Idi Brescia e la memoria“, questionario ideato dalla Casa della Memoria, che ha coinvolto 7mila ragazzi delle superiori di 47 scuole e che era stato fatto anche nel 2004 e nel 2014. L’obiettivo era di valutare quanto alcuni tragici eventi terroristici degli anni ‘70 e ‘80 siano vivi nelle menti degli adolescenti di oggi, a distanza di mezzo secolo, inserendo il tema della memoria nel loro contesto di valori, aspettative e paure. Cosa emerge? Innanzitutto, uno spaccato deidi oggi: musica e navigare su Internet (soprattutto social network) sono le attività preferite, poca lettura perché intesa come attività imposta dalla scuola, ma buona partecipazione a iniziative di volontariato (il 31,8% del campione).