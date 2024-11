Ilfattoquotidiano.it - Femminicidi e musica: storie diverse che hanno in comune controllo e possesso

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Goccia dopo goccia, uno stillicidio quotidiano. Secondo i dati del Ministero dell’Interno, aggiornati al 10 novembre, sono 97 le donne uccise da inizio anno, 83 in ambito familiare-affettivo e, di queste, 51 morte per mano del partner o ex partner. Purtroppo, le notizie di donne ammazzate da uomini, giorno dopo giorno, si ripetono incessantemente; come non ricordare la tragica morte di Giulia Cecchettin avvenuta un anno fa: tutt’Italia ha pianto la sua scomparsa.Non dobbiamo però abituarci a queste notizie, non possiamo permetterci un downgrade a cronaca giornaliera, come molte altre notizie che ormai non fanno notizia. A volte ci è capitato che questedi uomini malati e di donne bersaglio le abbiamo conosciute e addirittura cantate senza saperlo.cheinl’amore e il– o ilsenza amore – e il