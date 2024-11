Catania sequestrati 58 mila articoli contraffatti o non a norma

Leggi su Dayitalianews.com

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza dihanno sequestrato circa 58.000e non conformi agli standard di sicurezza, nell’ambito di un’operazione volta alla repressione della contraffazione e al controllo della sicurezza prodotti. Glisono stati rinvenuti in tredici esercizi commerciali situati in vari comuni della provincia etnea.Il Gruppo die la Compagnia di Acireale hanno avviato una serie di interventi in negozi gestiti da soggetti di nazionalità cinese, concentrandosi nelle località di Trecastagni, Gravina e Misterbianco, che hanno portato alla scoperta di quasi 40.000e non conformi alletive di sicurezza: nello specifico oltre 5.000 giocattoli e 34.000di cancelleria. Tra i marchi noti figurano Pokémon e diversi personaggi Disney, insieme a un aumento del fenomeno della contraffazione di prodotti del panorama digitale, sempre più di interesse per i giovani consumatori, fra cui diversi tablet perfettamente funzionanti con relativi caricabatterie.