Lanazione.it - Avendo in mente . Michelangiolo e Vasari stasera alla Pieve

Uno spettacolo tra storia, cultura e spiritualità per rendere omaggio a due grandi artisti del territorio aretino.alle 21, ladi Santa Maria Assunta diventerà palcoscenico di "in." che, scritto da don Vincenzo Arnone, sarà messo in scena dagli attori Silvia Budri, Bruno Santini e Mirko Batoni con l’accompagnamento musicale di Elisa Malatesti. La serata, organizzata insieme ad Acli e Mcl di Arezzo, sarà a ingresso gratuito e verrà aperta da un’introduzione a cura del professor Pierangelo Mazzeschi che offrirà un primo approfondimento su personaggi ed eventi narrati. Il testo "in." è opera di don Vincenzo, scrittore e rettore della chiesa di San Giovanni Battista all’autostrada Firenze Nord che è autore di vari volumi di carattere religioso, letterario e teatrale.