Gaeta.it - Assolti in appello gli ex sindaci di Melito Porto Salvo: finiscono senza condanne le accuse di mafia

Facebook WhatsAppTwitter La recente sentenza della Corte d’di Reggio Calabria ha scosso il panorama politico locale, con l’assoluzione degli exdi, Giuseppe Iaria e Gesualdo Costantino. Questi due politici, in primo grado, erano stati condannati a pene severe per associazione a delinquere di stampo mafioso nel contesto del processo noto come “Ada”. L’assoluzione mette in luce questioni significative riguardanti ledi connivenza tra politica e criminalità organizzata.Dettagli dellee dell’assoluzioneL’iter giudiziario aveva visto, in primo grado, Giuseppe Iaria condannato a 12 anni di carcere e Gesualdo Costantino a 10 anni. Lesi basavano su presunti legami con la cosca Iamonte, secondo la DDA. La tesi accusatoria sosteneva che, più di un decennio fa, la cosca avesse sostenuto i dueper garantirsi un accesso privilegiato al Municipio.