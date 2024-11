Ilfattoquotidiano.it - Al funerale di Licia Pinelli c’era tristezza, ma anche la forza di chi non si rassegna

Sono stato aldi. Ho fatto un piccolo film. In cielo tanti aerei che volavano verso destinazioni ignote, in basso tanti volti in silenzio.Il dolore sa essere bellissimo quando è composto, dignitoso, pulito.tantamatanta, ladi chi non sialla menzogna, ai depistaggi,tensione senza strategia, come se tutti i cuori fossero uniti in un unico battito. L’anarchia è questa beatitudine della verità che ognuno sente dentro come necessità. Beati coloro che resistono, che non si fanno massificare, beati gli individui che sanno essere cittadini liberi.In questa democrazia agonizzantel’anelito alla giustizia. I funerali possono essere bellissimi.ci ha lasciato la grazia della sua lotta, del suo amore, della sua inviolabile tenerezza.