Lanazione.it - “Urto fatale di un camion”, un altro albero a terra. Prosegue il piano dei tagli

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 14 novembre 2024 – Nelle prime ore della mattinata di ieri è crollato un, questa volta in via Melani. Lo ha urtato un, assicurano dal municipio. E adesso è caccia al responsabile dell’atto che, seppur involontario, ha causato un danno importante al Comune. Fortunatamente, in quel momento in strada non c’era nessuno. Ma il sindaco Claudio Del Rosso puntualizza: “Siamo consapevoli, fin dal nostro insediamento, dei gravi problemi del verde cittadino e pertanto stiamo lavorando per affidare a un tecnico un controllo pianificato di tutte le aree cittadine”. Altra questione da risolvere riguarda il sistema di video sorveglianza che, in casi come quello di ieri mattina in via Melani, è fondamentale per ricercare i responsabili dei danni a persone e cose. “C’è un progetto ed è già a buon punto – assicura il primo cittadino –: stiamo lavorando per finanziarlo”.