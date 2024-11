Tvpertutti.it - Un posto al sole, trama 14 novembre 2024: Guido nei guai

Del Bue sarà neinel corso della puntata di Unalche andrà in onda giovedì 14. Il vigile, come segnala ladella soap opera di Rai 3, dovrà gestire la visita di Claudia a Napoli e non saprà che strategia trovare affinché la donna non scopra che è andato a vivere a casa di Cotugno ed Alfredo., di recente, dopo aver deciso di separarsi da Mariella per intraprendere una relazione con la Costa, ha iniziato ad avere delle difficoltà economiche., infatti, si è ritrovato a dover versare il mantenimento alla Altieri per il piccolo Lollo, oltre a dover pagare l'affitto dell'appartamento in cui si è trasferito e a dover racimolare del denaro per finanziare i suoi viaggi a Roma da Claudia.A quel punto, l'uomo ha accettato l'offerta di Cotugno di andare a vivere a casa sua per risparmiare.