Tutti zitti anche i dirigenti E i tifosi vanno all’attacco

Il dopo partita è come la partita. Inesistente. Spiro Leka non rilascia dichiarazioni perché la società ha deciso per il silenzio stampa. Ma nessun altro viene a metterci la faccia per provare a spiegare questo disastro. Inaccettabile. Perché non si può stardopo una debacle così. Non è rispettoso per le migliaia diche ancora seguono questa squadra, pur scalcinata com’è; almeno le scuse per aver disonorato la maglia in questa maniera bisognava porle. Si pensi che isono arrivati a Livorno con uno striscione che già la diceva lunga sul loro stato d’animo: "Squadra e società meritatevi gli ultrà". L’hanno appeso e poi se ne sono andati, più delusi ed amareggiati di com’erano arrivati a Livorno. Vogliamo sperare che il chiudersi a riccio dopo uno sprofondo di proporzioni così colossali significhi che si è entrati in un periodo di riflessione importante, che dovrà portare per forza a dei cambiamenti, senza i quali questa squadra è destinata a giocare i playout.