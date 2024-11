Gaeta.it - Tre arresti per rapina: colpito il calciatore Neres a Napoli

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Una drammaticahaildel, lo scorso 1 settembre. L’episodio, circostanziato e con evidenti segni di premeditazione, ha portato all’esecuzione di tre ordinanze di custodia cautelare da parte dei Carabinieri. I tre indagati sono accusati di aver sottratto, sotto minaccia di un’arma, un orologio di lusso dal valore di oltre 100mila euro. La vicenda ha sollevato preoccupazioni per la sicurezza dei personaggi pubblici e ha messo in luce le abilità investigative delle forze dell’ordine.Un’aggressione preparata nei dettagliL’inchiesta, sotto la supervisione della Procura della Repubblica di, ha messo in luce l’accuratezza con cui itori avevano progettato l’attacco. Secondo quanto ricostruito, i malviventi hanno atteso pazientemente ilall’uscita dello stadio Diego Armando Maradona.