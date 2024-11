Trasporti | a Napoli parte il servizio di eBike sharing

Leggi su Ildenaro.it

Cinquantacinqueposizionate complessivamente in dodici diversi siti di Torre del Greco. Sono quelle che saranno attive sul territorio della quarta città della Campania per numero di abitanti a partire da martedì 19 novembre. L’inaugurazione deldi noleggio delle biciclette per i cittadini è invece in programma lunedì 18 novembre, alle ore 12.30, nella zona posta a ridosso della stazione centrale della Circumvesuviana, in piazza della Repubblica. «Quella di Torre del Greco – si legge in una nota – è la prima inaugurazione deldi, che sarà esteso ad altri tredici comuni della linea Circumvesuviana servita da Eav, mettendo a disposizione dei cittadini un totale di 330in 67 stazioni virtuale». Il progetto, che non ha costi per gli enti locali coinvolti, è stato finanziato da Eav con i contributi ministeriali per la promozione dellaMobility ricevuti attraverso la Regione Campania.