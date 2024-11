Gaeta.it - Scoperte le fessure nel sistema fiscale: operazione della Procura Europea riguardo a evasione Iva

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un’inchiestaha rivelato l’esistenza di una rete criminale specializzata nell’dell’Iva, con un ammontare di centinaia di milioni di euro. Le indagini stanno conducendo a una vastacon oltre 160 perquisizioni in 30 province italiane, un’attività di polizia supportata da unità cinofileGuardia di Finanza, esperte nell’identificazione di banconote. In questo contesto, sono state registrate 200 persone fisiche sotto inchiesta e più di 400 aziende coinvolte, evidenziando un problema sistemico all’interno del nostro.L’Il focus dell’indagine si concentra su un’organizzazione criminosa che, operando in gran parte dell’Europa, ha apparentemente orchestrato un meccanismo complesso per frodare il fisco.