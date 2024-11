Sci alpino | i convocati azzurri per i due slalom di Levi

Leggi su Sportface.it

Tutto pronto a, in Finlandia, per il secondo appuntamento stagionale con la Coppa del Mondo di sci. Dopo il tradizionale doppio gigante di Sölden, infatti, ci si sposta tra i pali stretti, con la neve della località scandinava che ospiterà due(uno femminile e l’altro maschile) sabato 16 e domenica 17 novembre. Saranno 12 gli(sette donne e cinque uomini) al cancelletto di partenza: Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Beatrice Sola, Vera Tschurtschenthaler, Lucrezia Lorenzi, il bronzo mondiale in carica Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Stefano Gross e Tommaso Saccardi. Sulla pista ‘Black’ in entrambe le giornate la prima e la seconda manche sono pianificate rispettivamente alle ore 10.00 e alle ore 13.00 italiane. Sci: iper i duediSportFace.