Sbarca con la cocaina a Procida, arrestato dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 55enne è statooggi a, daidella locale stazione, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo, residente a Napoli nel quartiere Pianura, erato sull’isola da una motonave proveniente da Monte die dopo essere stato notato dai militari ha provato ad allontanarsi a piedi attraverso delle stradine secondarie ma è stato seguito. Poco dopo è stato bloccato dopo essersi liberato di un involucro che aveva lanciato in un terreno privato: ilo hanno recuperato ed al suo interno vi hanno trovato 46 grammi di. Il 55enne è quindi finito in manette ed è ora in carcere a Poggioreale, in attesa di giudizio. Sarà inoltre proposto anche per l’applicazione del foglio di via obbligatorio dal Comune di