Piccari | Ranieri alla Roma? Mi aspetto una reazione

Marco, direttore di Tmw Radio, è intervenuto a 1 Football Club su 1 Station Radio. Queste le sue parole:Abbiamo visto ieri che c’erano tanti tifosi ad accoglierein aeroporto. Secondo lei c’è troppo entusiasmo?“Non mi permetto di criticare ladei tifosi. Posso dire che l’ho trovata eccessiva. Nulla togliere a, che ritorna per una questione di cuore, che concilia con chi è appassionato di calcio. Ritorna in un ambiente non facile, dopo diversi no dettisocietà, tra cui quello di Allegri e Mancini, e subito dovrà affrontare Napoli, Tottenham e Atalanta. Se parliamo di calcio é l’ennesimo esempio del fallimento della gestione societaria, c’è un assoluta mancanza di programmazione. Il direttore della Gazzetta, da noi ieri, ha parlato di disimpegno della società.