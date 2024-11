Agi.it - Orso fa strage di asini in Friuli

Leggi su Agi.it

AGI - Tremorti, altri tre feriti e otto scappati sono l'esito dell'incursione di una Lauco in, nella notte tra lunedì e martedì,, nel recinto limitrofo a una stalla e alla casa dell'imprenditrice agricola Sonia Dionisio, la cui azienda conta circa 120 bovine e fino a lunedi' 26. La notizia è riportata oggi sul Messaggero Veneto di Udine. L'ha colpito a meno di 100 metri da alcune abitazioni, alla prima periferia del paese montano. Non è la prima volta che il plantigrado attacca in zona: nel 2010 aveva ucciso una trentina di capre a Casera Razzo e poi tra il 2021 e il 2022 a Malins sei. "E' preoccupante che lupi e orsi - commenta il vicepresidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini - si avvicinino cosi' tanto alle case. La gente è preoccupata dopo quanto accaduto a Lauco e pure io.