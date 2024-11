Liberoquotidiano.it - Musk? "Tutto deciso: un figlio de mign***ta": la tragica figura di Pd e sinistra su Mattarella

Crisi isterica su Elon. "La giornata di ieri si è aperta con la teoria di annunci dei vipponi". Daniele Capezzone, nel suo "Occhio al caffè", la rassegna scorrettissima di oggi, passa in rassegna le varie forme di "Resistenza" dellaradical chic contro Mister X. C'è l'imbarazzo della scelta, ironizza il direttore editoriale di Libero: "A. Me ne vado da Twitter, vaffan***o. B. Resto su Twitter ma non posto più. C. Resto su Twitter maè un tiranno. Spoiler: in tutti e tre i casi anon gliene frega niente però la scena è stata occupata da Piero Pelù, seguito da Elio e le Storie tese, Vinicio Marchioni, Milena Gabanelli, il baffone Sandro Ruotolo. Voi immaginate la preoccupazione diper il baffone Ruotolo e lo spelacchiato Pelù. Ma fin qui è folklore". Il problema, prosegue Capezzone, è che "a un certo punto della giornata è arrivato Re Sergio", con la nota durissima di, "che ha ripetuto che l'Italia sa badare a se stessa, con le stesse parole usate con la ministra francese che chiedeva di vigilare sui diritti civili nel nostro Paese".