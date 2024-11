Tvplay.it - MARELLI: “ORA IL REGOLAMENTO VAR NON PUO’ CAMBIARE. CON UN SUGGERIMENTO FUORI PROTOCOLLO SI VIENE SOSPESI”

Leggi su Tvplay.it

L’ex arbitro e moviolista per DAZN Lucaè intervenuto a TvPlay“IN INTER-NAPOLI, PROCEDURAVAR CORRETTA” – “Non sono arrabbiato con Conte, non si è scagliato contro di me. Ha ritenuto di utilizzare toni adeguati per sollevare un problema. Io ho risposto che la procedura utilizzata in sala VAR durante Inter-Napoli è stata corretta. Anche se io non avrei fischiato quel rigore. Dobbiamo ricordarci che gli arbitri devono far rispettare ildel calcio e del. Se io avessi detto a Conte che avesse ragione e che il VAR sarebbe dovuto intervenire, non avrei fatto informazione”.“LE IMMAGINI A OPEN VAR SONO TAGLIATE, I VARISTI LE VEDONO 50 VOLTE” – “Il punto è che se un arbitro fischia un calcio di rigore per un contatto anche minimo, il VAR non inter. Poi non dimentichiamo che i varisti devono decidere in un tempo ragionevole.