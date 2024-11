Sport.quotidiano.net - Lucumi, un pensiero Real. E il Bologna gioca in difesa

Nel corso dell’ultima uscita delin Champions, sconfitto a domicilio dal Monaco, non è passata inosservata la presenza dell’osservatore dell’Atletico Madrid: i Colchoneros marcano da ormai un anno Johne dalla sfida di Champions sono tornati a casa con buone sensazioni su Beukema e Castro,tori da marcare da vicino in chiave futura. Ma dalla Colombia, in comcomitanza con il ritorno diin patria per il raduno della nazionale in vista delle sfide di qualificazione al prossimo mondiale con Uruguay ed Ecuador, in programma sabato e mercoledì notte, arriva pure un’altra notizia: "Anche ilMadrid è interessato a firmare il colombiano". Questa la notizia d’apertura del quotidiano El Colombiano di ieri. Gli occhi del club più titolato, nonché campione d’Europa in carica, e di Carlo Ancelotti su centrale rossoblù, insomma.